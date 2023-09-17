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        Haberler Gündem Trafik TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adnan Menderes'i 62. ölüm yıl dönümünde andı! - Güncel haberler

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adnan Menderes'i andı

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı idam edilişlerinin 62'nci yılında andı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 12:07 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:17
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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adnan Menderes'i andı
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun idam edilmelerinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

        Kurtulmuş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

        "Yeter söz milletindir' şiarıyla yürüttüğü hak ve hürriyet mücadelesiyle aziz milletimizin gönlünde ebediyete kadar şerefli bir davanın şehitleri olarak yer alacak Adnan Menderes ve arkadaşları Hasan Polatkan ile Fatin Rüştü Zorlu'yu vefatlarının sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum.

        Bugün, demokrasimizin cesur bayraktarı ezan şehidi Adnan Menderes'i ve arkadaşlarının aziz hatıralarını tazimle yad ederken; milli iradeye yönelen tüm darbeleri ve darbeci zihniyetleri bir kez daha lanetliyorum.

        İdam sehpasındaki son sözü 'Devletime ve milletime ebedi saadetler dilerim' olan merhum Menderes'in, köklerinden kopmadan dallarını zirveye uzatan bağımsız bir Türkiye düşünü gerçeğe dönüştürmek için attığı adımlar, Türkiye Yüzyılı istikametimizde bizler için yol gösterici olmaya devam edecektir."

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        #TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
        #Adnan Menderes
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