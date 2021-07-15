TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan "15 Temmuz" değerlendirmesi

AA

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde Adalet Bakanı olan ve o gece Meclis kürsüsündeki "Bize düşen burada ölmektir. Gitmek isteyen varsa onlar gitsin. Biz Meclis'i çalıştıralım." sözleri hafızalara kazınan Bozdağ, AA muhabirine darbe girişiminin 5'inci yılına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türk halkının 15 Temmuz'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; Cumhurbaşkanı'na, Meclisine, hükümetine, iradesine, Anayasasına ve demokrasisine ölümüne sahip çıktığını anımsatan Bozdağ, "15 Temmuz'da Türk halkı, merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çağrısına uyup ölümüne bir kurtuluş ve istiklal mücadelesi verdiği, bilumum düşmanları yendiği ve büyük zaferler kazandığı gibi, aradan geçen yaklaşık 100 yıl sonra da Sayın Erdoğan'ın çağrısına uydu, birlik oldu, darbe teşebbüsüne karşı ölümüne bir mücadele verdi ve bu mücadele sonucunda hem darbe teşebbüsünü engelledi, hem de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde darbeye teşebbüs eden FETÖ’nün teröristleri ile darbe teşebbüsüne destek veren ülkeleri ve karanlık güçleri yendi." diye konuştu.

TBMM'nin "Gazi Meclis, milli iradenin tecelligahı ve milletin kalbi" olduğuna işaret eden Bozdağ, şöyle devam etti:

"Kurtuluş Mücadelesi yıllarında dahi bombalanmayan TBMM, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında hain FETÖ'cü teröristler tarafından bombalandı. 15 Temmuz'da darbe teşebbüsüne karşı Türk halkı tankların altına yattığı, göğsünü açıp kurşunlara koştuğu, bomba ve kurşun yağmuru altında mücadele ettiği gibi onların temsilcisi milletvekilleri de Meclis'te ölümü göze aldı ve atılan bombaların altında mücadelesini sürdürdü. Sokaklarda, caddelerde, yollarda, meydanlarda ve her yerde Türk halkını geçemeyen darbeci hain alçak FETÖ'cü teröristler, TBMM'de de milletin vekillerini geçemediler; halkı da halkın Meclis'teki temsilcilerini korkutamadılar, susturamadılar ve durduramadılar. Aksine Türk halkı ve TBMM, darbe teşebbüsünü engelledi, darbeye teşebbüs eden hain alçakları, onlara destek veren ülkeleri ve karanlık bilumum güçleri de yendi. TBMM, ikinci kez 'gazi' vasfını kazandı. Ölümü göze alıp bombalar altında darbe teşebbüsüne karşı direnen ve mücadele eden gazi Meclis'in şerefli bir üyesi olmayı nasip eden Rabb'ime sonsuz şükrediyorum."

- "15 Temmuz'da halkın gücü tankın gücünü yendi"

Bozdağ, Türk halkının, 15 Temmuz'da darbe teşebbüsüne karşı verdiği mücadele ile büyük bir destan yazdığını vurgulayarak "15 Temmuz, Türk halkının yenilmez ve geçilmez bir güç olduğunun dosta ve düşmana ilan edildiği gündür." dedi.

Türk halkının, 15 Temmuz'da hem darbe teşebbüsüne kalkışan TSK içindeki FETÖ'cü teröristleri hem de darbe teşebbüsüne destek veren ülkeleri ve karanlık güçleri yendiğini ifade eden Bozdağ, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da halkın gücü tankın gücünü yenmiştir. 15 Temmuz'da verdiği mücadele ile Türk halkı; demokrasi, millet, devlet ve vatan düşmanlarına en büyük darbeyi indirmiştir. 15 Temmuz, Türk demokrasi tarihinde bir dönüm noktasıdır. Artık Türkiye'de muhtıralar, darbe teşebbüsleri ve darbeler devri kapanmıştır. Bundan sonra darbe teşebbüsüne niyetlenecek ve kalkışacak hain alçaklar, daima karşılarında Türk halkını bulacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk halkının darbe teşebbüsüne karşı verdiği ölümüne mücadeleyi başka bir ülke halkı ve lideri verseydi o ülkeye, o ülke halkına ve o ülke liderine verilmedik ulusal ve uluslararası nişan ve madalya kalmazdı. Belki Nobel Barış Ödülü dahi verilirdi.

Ancak yüzyılın demokrasi mücadelesini veren ve kazanan Türkiye Cumhurbaşkanı liderliğindeki Türk halkı olunca maalesef bu büyük mücadeleyi ve büyük zaferi görmezden geldiler ve daha kötüsü bu mücadeleyi ve başarıyı değersizleştirmek için her şeyi yaptılar, halen de yapıyorlar. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı mücadele ederken şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve dua ile anıyorum. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı mücadele ederken gazilik şerefine erişen gazilerimizi saygıyla anıyor, sıhhat ve afiyet içinde uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı mücadele eden aziz Türk milletinin her bir ferdine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor, hepsini saygıyla anıyorum."