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        Haberler Gündem TBMM AÇILIŞ TARİHİ | Meclis ne zaman açılıyor? 2023-2024 TBMM yasama dönemi ne zaman başlıyor?

        TBMM yasama döneminin başlayacağı tarih netleşti! Meclis ne zaman açılacak?

        Mayıs ayında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin ardından Meclis önemli gündem maddeleri ile mesaiye başladı. yasama dönemini yoğun geçiren Meclis 16 Temmuz'da tatile girdi. TBMM'nin yeni yasama döneminde ekonomik ve sosyal konuların ele alınması bekleniyor. İşte 2023-2024 Meclis açılış tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 10:03 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:03
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        • 1

          TBMM açılış tarihi, Eylül ayına girilmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci dönemin ilk yasama yılı sona erdi ve Meclis 16 Temmuz itibarıyla tatile girdi. Seçim sonrası yoğun gündem maddeleri ile çalışmalara başlayan Meclis'in TBMM'nin yeni döneminde çalışmalarına devam etmesi bekleniyor. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM yasama döneminin başlayacağı tarih...

        • 2

          MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

          TBMM 16 Temmuz 2023 itibariyle tatile girmişti. Meclis 1 Ekim 2023 tarihinde açılacak.

        • 3

          Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        • 4

          Resmi Gazete'de yer alan kararda, TBMM'nin 15 Temmuz Cumartesi gününden başlayıp 1 Ekim Pazar günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 14 Temmuz tarihli 16. birleşiminde karar verildiği kaydedildi.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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