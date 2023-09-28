Meclis ne zaman açılacak? İşte 2023 TBMM açılış tarihi...
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama dönemi başlangıç tarihi sorgulanıyor. TBMM, 25 Temmuz tarihinde CHP'nin çağrısı üzerine olağanüstü şekilde toplanmıştı. 14 Temmuz'da çalışmalarına ara veren Meclis'in Ekim ayında çalışmalarına devam etmesi bekleniyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak, çalışma takvimi belli oldu mu ve gündeminde hangi konular var? İşte 2023 Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM açılış tarihine ilişkin merak edilenler...
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatil tarihi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte ertelenmişti. 14 Temmuz'da tatile giren Meclis'in yeni yasama dönemi başlangıç tarihi merak konusu oldu. 26 Eylül Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız." ifadelerini kullandı. Son dakika açıklamasının ardından gözler "Meclis ne zaman açılacak, çalışma takvimi belli oldu mu ve gündeminde hangi konular var?" sorularına çevrildi. İşte 2023 TBMM açılış tarihi...
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TATİL ERTELENMİŞTİ
Resmi Gazete'de yer verilen kararda, TBMM'nin 15 Temmuz Cumartesi gününden başlayıp 1 Ekim Pazar günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 14 Temmuz tarihli 16. birleşiminde karar verildiği kaydedildi.
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MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?
14 Temmuz tarihi itibarıyla tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi tekrar 1 Ekim 2023 tarihinde açılacak.
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AİLE VE GENÇLİK BANKASI MECLİS'E GELİYOR!
26 Eylül'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakındaki ortaklarımızla Aile ve Gençlik bankasına dair kanun teklifini meclisimizin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin belli bir kısmını buraya aktaracağız. Banka gelirleri tesis edilene kadar öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek, sonrasında bu projeleri yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız." ifadelerini kullandı.
Meclis'in ilk gündem maddesinin Aile ve Gençlik Bankası olması bekleniyor.
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MECLİS'İN GÜNDEMİNDEKİ KONULAR NELER?
TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Cumhurbaşkanımız tarafından Orta Vadeli Program (OVP) açıklanmış oldu. Mali politikalara uygun ihtiyaç duyulacak kanuni çalışmalarda da yine görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız var, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile beraber çalışmalarını yürütüyorlar.
O konuda ihtiyaç duyulacak bir durum olursa ekim ayı içerisinde Meclisimizin gündemine gelecektir. Son halinin verildiği 2024 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi de ekim ayının üçüncü haftasında Meclise gelecek. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bazı turizm bölgeleri ile ilgili ihtiyaç duyduğu kanuni düzenlemeler var.
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Milli Savunma Bakanlığımızın geçen dönem Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen, özellikle karargah içeresinde disiplin işlemlerine yönelik bazı talepleri olmuştu. Bu konuda da yine bir düzenleme gelecek.
Sağlık Bakanlığımızın teşkilat yapılanması, daha nitelikli sağlık hizmetleri açısından bazı tanımlamalar ile ana kanunlarıyla alakalı teklifleri vardı; ekim ayında bu konuda gündeme gelecektir. Geçen dönemden aciliyeti olan 20'ye yakın uluslararası sözleşme vardı. Ekim ayı içeresinde bu çalışmaları da yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.
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