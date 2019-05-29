Duman, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) emeklilerin hizmetlerini incelemeye aldığını, fiili olarak çalışmadığı tespit edilen emeklilerin hizmet sürelerinin iptal edildiğini belirtti. Duman, geriye kalan süre emekliliğe yetmeyenlerin emekli aylıklarının kesilerek, bugüne kadar aldıkları aylıkların faiziyle istendiğini vurguladı.

"3600 GÜN 2520 GÜNE DÜŞÜYOR, MAAŞ KESİLİYOR"

Duman şöyle konuştu:

"Örneğin; emekli olabilmek için yaşını doldurduğu halde çalışma günü eksiği nedeniyle üç yıl boyunca, iş yeri sahibi bir tanıdığının yanında çalışmadığı halde sigorta primini ödemiş ve 2014 yılında 3600 gün ile emekli olmuşsa ve 2019 yılında yapılan incelemeler neticesinde sigorta primi bedeli düzenli olarak ödenmiş olsa dahi kişinin aktif çalışmadığı tespit edilmişse, öncelikle; çalışmadığı halde üç yıl boyunca ödediği 1080 gün hizmeti iptal ediliyor ve ödenen prim tutarları hazineye aktarılıyor ve geriye kalan süre 3600 eksi 1080 gün, yani 2520 gün emekli olmaya yetmediği için maaşı kesiliyor."

BAĞKURLULAR'IN SSK'YA PRİM ÖDEYEREK EMEKLİ OLMASI

Duman, iş yeri sahibi birçok Bağkurlu'nun, daha erken emekli olabilmek için, çalışmadıkları halde SSK´ya prim ödeyerek emekli olduklarının tespit edilmesi durumunda da hizmetlerinin iptal edildiğini ifade etti.

Yaşları ilerlemiş olması sebebiyle çalışma hayatını tamamlamış, yalnızca emekli aylığıyla hayata tutunmaya çalışan binlerce emeklinin bu borç yükü nedeniyle çaresiz kaldığını belirten Duman, mağduriyetin giderilmesi için yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.