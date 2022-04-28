Federasyondan yapılan açıklamada, "THY Avrupa Ligi play-off turunda İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan'ı 3-1 mağlup ederek Dörtlü Final'e katılma başarısı gösteren temsilcimiz Anadolu Efes'i tebrik eder, yarı final mücadelesinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Başkan Türkoğlu ise kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan'ı geçerek Dörtlü Final oynamaya hak kazanan son şampiyon Anadolu Efes'i tebrik ediyorum." mesajını paylaştı.