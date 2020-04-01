Federasyonun Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "A Erkek Milli Takım oyuncumuz ve Galatasaray Doğa Sigorta takımının kaptanı Göksenin Köksal'ın babası Ömer Faruk Köksal'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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