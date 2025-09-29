TBF'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerine 320 biner lira para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında 24 Eylül Çarşamba oynanan 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında yaşanan salon ve seyirci olayları, taraftarların yaptığı çirkin ve kötü tezahürat ile merdivenlerin boş bırakılmaması nedenleriyle iki kulübe de 320 biner lira para cezası uygulandı.

