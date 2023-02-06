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Haberler Basketbol

TBF'den depremzedeler için yardım kampanyası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Giriş: 06.02.2023 - 18:46 | Güncelleme: ABONE OL
TBF'den depremzedeler için yardım kampanyası
İHA

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

TBF'den yardım kampanyasıyla ilgili yapılana açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve tüm ülkemizi derinden etkileyen depremle ilgili gelişmeleri üzülerek takip etmekteyiz. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere AFAD iş birliğinde İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda toplanacak yardımlar, ihtiyaç olan bölgelere ulaştırılacaktır. Tüm kulüplerimizin ve sporseverlerin desteğini bekliyoruz" denildi.

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