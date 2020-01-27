27 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası kura çekiminin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hidayet Türkoğlu, Kobe Bryant'ın vefat haberiyle dün gece çok tuhaf bir süreç yaşadığını belirtti.
Uzun yıllar efsanevi basketbolcuyla NBA'da karşılıklı oynadıklarını aktaran Türkoğlu, şöyle konuştu:
"Rakip olmaktan gerçek anlamda da keyif aldığım, insan olarak tanıdığım birisinin bu genç yaşta talihsiz bir şekilde ölüm haberini almak fazlasıyla üzdü. Kobe, bana göre Michael Jordan'dan sonra basketbolda dünyaya gelmiş en önemli insandır. Bence basketbolu dünyaya en iyi tanıtan insanlardan birisiydi. Bu anlamda gerek saha içi gerekse basketbol dışında bu branşı dünyaya yaymak için yaptığı işler gerçekten takdire şayandır. İnsan şoke oluyor. İnanın bir veli olarak, normal bir kişi olarak da insan çok üzülüyor. Genç yaşta kızımızın böyle talihsiz bir kazada hayatını kaybediyor olması tabii ki de üzücü. Dediğim gibi, Allah kalanlarına başta karısına, diğer çocuklarına ve ailesine sabır versin. Onun yaptıkları hiçbir zaman unutulmayacak. Basketbol için gerçekten üzücü bir durum."
"İNŞALLAH ÜLKE OLARAK BİR DAHA BU SÜREÇLE KARŞILAŞMAYIZ"
Hidayet Türkoğlu, Elazığ'da yaşanan ve Malatya ile çevre illeri de etkileyen depremle ilgili de açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:
"Ülke olarak hepimiz manevi olarak duygusal bir süreçten geçiyoruz. Özellikle Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremden sonra hayatını kaybeden vatandaşlarımız için hepimiz çok üzüldük. Ülke olarak derin bir acı yaşadığımız bir süreç. Öncelikle onları anmak istiyorum. Yaralananlara da acil şifalar diliyorum. İnşallah ülke olarak bir daha bu süreçle karşılaşmayız. Devletimiz de gerekli önlemleri alır ve bu tarz acı sonuçlara vesile olacak sonuçlarla karşılaşmayız."
NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusu Cedi Osman'ın yaptığı yardım kampanyasının hatırlatılması üzerine Türkoğlu, "Ülke olarak öncelikle bu tip olaylarda birlik ve beraberliği görmek insanı gururlandırıyor. Herkesin bir şekilde bu tip durumlarda yardım elini uzatması takdire şayan. Küçük, büyük yapılan desteklerden dolayı herkese teşekkür ederiz. Biz de federasyon olarak gerek Kızılay ve AFAD olmak üzere iş birliği içinde olan bir federasyonuz. Ekip olarak da bir adım atacağız. Ülke olarak bu olaylara sessiz kalmadık. Herkesin bir kez daha Türklüğüyle gurur duyması açık bir şekilde gösterdi. Bütün halkımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Önemli olan ülke ve devlet olarak sağlam tedbir alıp bir daha böyle acı olaylarla karşılaşmamak. Herkese bu süreçte ne kadar teşekkür etsek azdır." diyerek sözlerini tamamladı.
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