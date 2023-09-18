TBF açıkladı: Fenerbahçe Alagöz Holding hükmen galip!

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TBF Disiplin Kurulu bugün yaptığı toplantı sonrasında ÇBK Mersin'in kadrosunda ümit, genç veya yıldız takımlarından yetişmiş olan yedi sözleşmeli basketbolcusundan en az birisinin yirmi iki yaş veya altındaki basketbolcu bulundurmadığı için Fenerbahçe Alagöz Holding'i 1. Haftada oynanan ÇBK Mersin maçında hükmen galip ilan etti.

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU'NUN AÇIKLAMASI;

''Mersin Çukurova Basketbol Spor Kulübü'nün, 13.09.2023 tarihinde Mersin'de oynanan ÇBK Mersin – Fenerbahçe Alagöz Holding ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak, müsabaka kadrosunda yer alan ülkemiz ümit, genç veya yıldız takımlarından yetişmiş olan yedi sözleşmeli basketbolcusundan en az birisinin yirmi iki yaş veya altındaki basketbolcu olmadığı anlaşıldığından;

a. Basketbol Müsabaka Talimatı'nın 22/1/e., 22/2. maddeleri, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı'nın 78.1. maddesi ve Basketbol Disiplin Talimatı'nın 26. maddesi uyarınca hükmen mağlubiyetine,

b. Basketbol Müsabaka Talimatı'nın 6. maddesi ve Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı'nın 78.1. maddesine aykırılık nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 34. ve 17. maddeleri uyarınca takdiren 17.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2023/285)''