06 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, Tokyo'da, 25 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 2020 Paralimpik Oyunları'nın salgın nedeniyle 24 Ağustos-5 Eylül 2021'e ertelenmesini AA muhabirine değerlendirdi.
Federasyon olarak paralimpik oyunlarına yoğun bir şekilde hazırlandıkları sırada dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarının bir yıl daha uzadığını belirten Uztürk, "Geldiğimiz noktada tekerlekli sandalye basketbol, atıcılık, atletizm, masa tenisi, okçuluk ve yüzme branşlarımızda toplam 29 kota almıştık. Olimpiyatların ertelenmesi sürecini lehimize çevirerek sporcu sayımızı daha da artırarak, oyunlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.
Sporcuların salgın nedeniyle antrenmanlarını evde sürdürdüğünü anlatan Uztürk, "Devletimizin 'Evde kal' çağrılarına uyarak, antrenörlerimizin destekleriyle sporcularımızın aktif bir şekilde antrenmanlarını yapmalarını sağlıyoruz. Amacımız Tokyo Paralimpik Oyunları'na kadar çalışmalarımıza ara vermeden sporcularımızın performanslarını korumak." ifadelerini kullandı.
"HİÇ ALIŞIK OLMADIĞIMIZ BİR SÜREÇ"
Dünyayı tehdit eden salgına karşı alınan önlemleri dikkate almak gerektiğini vurgulayan Uztürk, şunları kaydetti:
"Umuyorum ki en kısa zamanda bu koronavirüs tehdidinden uzaklaşarak normal hayata döner, sağlıklı günlerde çalışmalarımıza devam ederiz. Hiç alışık olmadığımız bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Bütün dünyayı tehdit eden bu salgın hastalık nedeniyle ülkemizde de ciddi tedbirler alınmakta ve uygulamaları sürmektedir. Bizler de alınan tedbirlere harfiyen uymak zorundayız. Evimizde kalarak bu sürecin en sağlıklı şekilde tamamlanabilmesine yardımcı olmamız gerekiyor ancak evde kalırken de hareketsiz kalmamaya hep birlikte özen göstereceğiz. Biliyoruz ki sağlıklı, güzel ve spor dolu günler bizleri bekliyor. Hep birlikte esen kalalım, hareketsiz kalmayalım."
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