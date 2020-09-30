TBB ve Azerbaycan Cumhuriyeti Avukatlar Barosu, Ermenistan'ın saldırılarını raporlayacak

TBB ve Azerbaycan Cumhuriyeti Avukatlar Barosunun ortak açıklamasında, 27 Eylül'den itibaren devam eden Ermeni silahlı kuvvetlerinin askeri provokasyonu sonucunda temas hattına yakın bölgelerdeki siviller arasında ölü ve yaralıların bulunduğu hatırlatıldı.
Düşman saldırısını önlemek ve sivil halkı korumak amacıyla cephe boyunca karşı saldırı önlemleri alan Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin, 27 yıl boyunca işgal altındaki bazı yerleşim alanlarını ve stratejik önemi olan yerleri kurtardığı belirtilen açıklamada, çatışmaların sürdüğü aktarıldı.
Açıklamada, "Azerbaycan Cumhuriyeti Avukatlar Barosu ve Türkiye Barolar Birliği olarak biz de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün tesis edilmesine ve Ermeni işgaline yönelik karşı saldırı ve operasyonları tamamen destekliyoruz." ifadesine yer verildi.
Azerbaycan'ın, toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmek için her türlü yolu kullanma hakkına sahip olduğunun altı çizilen açıklamada, tüm dünya toplumunun Azerbaycan'ın bu adil konumunu desteklemesi gerektiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ortak alınmış karara göre, Ermeni askeri-siyasi liderliği tarafından uluslararası hukukun norm ve ilkelerine aykırı olarak sivil vatandaşlara karşı işlenen terörist eylemleri, nüfusun sık olduğu bölgeleri yoğun ateşe tutmalarını, askeri çatışma mağdurlarını, insan hakları ihlal edilen yurttaşlarımızı düzenli olarak izleyecek, raporlar hazırlayıp, tüm uluslararası kuruluşlara, kurumlara, barolara kısacası tüm dünya toplumuna ileteceğiz.
Bu konu ile ilgili düzenli izleme ve raporlama amacıyla oluşturacağımız komisyona katılmak ve katkı sağlamak isteyen tüm avukatlarımız ve hukukçularımız office@barassociation.az elektronik posta adresinden bize başvuruda bulunabilirler."
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