TBB, Sıfır Atık Kurulu toplantısını telekonferansla gerçekleştirdi - ANKARA

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Sıfır Atık Kurulu toplantısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında telekonferans yoluyla gerçekleştirildi.TBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin toplantının açılış konuşmasını yaptı.Şahin, konuşmasında, salgın sürecinde Türkiye'nin diğer ülkelere göre daha pozitif bir görüntü sergilediğini belirtti.Türkiye'nin virüse karşı "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayan Şahin, "Pandemi sürecinde Türkiye'nin başarılı olmasının sebebi Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde yönetilen, çok güçlü bir altyapıya sahip olan sağlık ve sosyal güvenlik sistemimiz ve yerelden genele başarılı koordinasyondur." ifadelerini kullandı.Salgın sürecinde Türkiye'nin sağlık sisteminin güçlü olduğunun ortaya çıktığını aktaran Şahin, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye'de 100 bin kişiye 45 yoğun bakım ünitesi düşerken, bu rakam Japonya'da 7, İngiltere'de ise 6'dır. Sosyal devletin ne anlama geldiğini bu salgınla gördük." değerlendirmesini yaptı.Geçen hafta TBB ve Brezilya Belediyeler Birliği arasında yapılan "Covid-19 Tecrübe Paylaşımı Toplantısı"nı hatırlatan Şahin şöyle devam etti:"Brezilya 'biz bunu başaramadık' dedi. Biz tüm genelgeleri yerelde çok hızlı uyguladık. Bu işin en önemli kısmı uygulamalardı. Uygulamada belediyelerimize önemli görevler düştü. Bütün belediyelerimiz sosyal yardımdan dezenfektasyona kadar acil eylem planında yapılması gerekenleri hızlı bir şekilde yaptı."Gaziantep'teki maske üretimi, şehir giriş çıkışlarındaki ateş ölçme uygulamalarının yanı sıra pozitif, şüpheli ve temaslı hastalar için takip sistemi kurduklarını ve hastaların evde kalmasını sağlayan cihazların dağıtımını yaptıklarını ifade etti.Yeşil ekonomi, çevre dostu, dirençli ve güvenli şehirler başlıklarına değinen Şahin, sıfır atık ve çevre projelerinin daha önemli hale geleceğini kaydetti.Toplantı, Sıfır Atık Kurulu üyelerinin pandemi süreci ve sıfır atık çalışmalarına dair çalışmalarının değerlendirilmesini ardından sona erdi.
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