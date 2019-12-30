TBB'den tüketiciler için internet sitesi

HABERTURK.COM

Finansal tüketicilerden (bireysel bankacılık müşterileri) alınan ücret kalemlerinin karşılaştırılabilir bir formatta sunulabilmesi için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yönlendirmesiyle, Türkiye Katılım Bankaları Birliği işbirliğinde Türkiye Bankalar Birliği bünyesinde bir internet sitesi hazırlandı.

www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr adresinden ulaşılabilen internet sitesinde, bireysel ürün veya hizmetlere ilişkin olarak faiz ve kâr payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türlerine ilişkin bilgilerin açık, anlaşılır ve karşılaştırılabilir şekilde finansal tüketiciye sunuluyor.

TBB'den yapılan açıklamada, "Finansal tüketicilere yönelik ürün veya hizmetlerden faiz veya kâr payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usûl ve esaslar, BDDK tarafından yürürlüğe konulan, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlenmektedir. BDDK internet sitesinde yer alan “Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri” sayfasından da www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr adresine yönlendirme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.