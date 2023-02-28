TBB'den Kızılay yetkilileri hakkında suç duyurusu

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremden etkilenen bölgede başta barınma ihtiyacı olmak üzere yaraların sarılması için çalışmalar devam ederken, Kızılay'ın iştiraki olan şirketin deposunda çadır tutması ve depremin yaşanmasından 3 gün sonra Ahbap derneğine çadırları parayla satması gündemdeki yerini koruyor.

TBB, Kızılay yetkilileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

TBB'nin açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet tarihinden önce de ulusumuza hizmet veren kıymetli bir kuruluş olan ve Dernekler Kanunu uyarınca kamu yararına çalışan dernek statüsünde faaliyetler yürüten Kızılay'ın başlıca görevi; doğal afet anında insan hayatını ve sağlığını korumak, açlık, yoksulluk ve yoksunlukla mücadele etmek için azami çaba göstermek, uhdesinde mevcut çadırları kendisine verilen görev ve yetki kapsamında afet bölgesine ulaştırmaktır.

Sözü edilen görevi ifa etmek ve yurttaşların barınma sorununu bir an önce çözümlemek için uhdesinde bulunan çadırları derhal bölgeye göndermek yerine kurdurduğu işletme üzerinden satışa çıkarmak, Kızılay yöneticileri açısından tabi oldukları kanunlar çerçevesinde ceza sorumluluğunu doğurmaktadır.

Şüphelilerin açıklanan bu eylemi, ceza sorumluluğu yanında insancıl hukuka, Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Hareketi temel ilkelerine, uluslararası insan hakları hukukuna da açıkça aykırılık oluşturmaktadır.

Türkiye Barolar Birliği tarafından Kızılay yetkilileri hakkında yukarıda belirtilen nedenlerle 'güveni kötüye kullandıkları' gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."