TBB'den engellilere yönelik bankacılık hizmetlerine dair açıklama

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) engelli vatandaşlara sunulan bankacılık hizmetleri hakkında bir açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi.
- Bankalar, engellilerin ve yaşlıların, şubelerden, ATM’lerden, internet ve mobil kanallarından verilen hizmetleri kolay kullanabilmeleri amacıyla ilgili kuruluşlardan ve hizmet alan kişilerden gelen değerlendirme ve talepleri de dikkate değerlendirerek, çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir.
- Bu hizmetlerin iyileştirilmesi ve yaygın hale getirilmesi amacıyla uygulamalar Türkiye Bankalar Birliği (TBB) nezdindeki çalışma grubu tarafından düzenli olarak değerlendirilmektedir. Bu çerçevede hazırlanan rapor her yıl haziran ayında TBB internet sitesinde yayınlanmaktadır.
Haziran 2020 dönemi raporuna göre;
- Ortopedik engellilerin erişimine sunulan ATM sayısı 2018 yılında 4.433 iken 2020 itibarıyla 8.903’e, şube sayısı 4.305’ten 4.974’e;
- Görme engellilerin kullanımına uygun ATM sayısı ise 21.808’den 30.997’ye ve şube sayısı da 2.990’dan 4.802’ye yükselmiştir.
- Engelli Vatandaşlara Sunulan Bankacılık Hizmetleri Raporu’na, engellilere hizmet veren Şube ve ATM cihazlarının konum bilgilerine aşağıdaki adreslerden erişilebilmektedir:
Engelli Vatandaşlara Sunulan Bankacılık Hizmetleri :
https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59
Hizmet Erişilebilirliği İnteraktif Haritası:
https://www.tbb.org.tr/app/harita.aspx?sube_tipi=6
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