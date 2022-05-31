Türkiye Bankalar Birliği’nin, 31 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu görüşmesinde, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili seçimleri gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Alpaslan Çakar’ın (Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliği’ne Abdi Serdar Üstünsalih’in (Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür) seçilmesine oybirliği ile karar verildi.