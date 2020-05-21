TBB Başkanı Fatma Şahin Kovid-19 sürecindeki çalışmaları anlattı:

Şahin, Birleşmiş Milletler Habitat ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) tarafından düzenlenen "Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki Kentlerin Covid-19 Salgını ile Mücadelesi Web Semineri: Bugünün Zorlukları ve Yarına Hazırlık" konulu seminere katıldı.
Şahin, video konferans üzerinden yapılan toplantıda, TBB'nin ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Kovid-19'a karşı aldığı önlemleri ve yaptıkları çalışmaları anlattı.
Küresel soruna karşı ulusal mücadele sergilediklerini ifade eden Şahin, bu mücadelede yerel yönetimlerin sorumluklarına dikkati çekti.
Türkiye'nin, salgının başladığı günden itibaren çok iyi bir çaba ortaya koyduğunu ifade eden Şahin, mücadele sürecinde güçlü liderliğin, sağlık sistemine yapılan yatırımların, koordinasyonun ve milli dayanışmanın öneminin bir kez daha görüldüğünü söyledi.
TBB olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Şahin, "Belediyelerin yaşadığı sorunları, hangi alanda nasıl çözümler üreteceğimizi çalıştık. Bütçe yönetimi en önemli başlık oldu. Hükümetimiz borçlu belediyelerin borçlarını erteledi. Özelikle kapanan iş yerlerindeki çalışanlara nakli yardım yapıldı. Belediyelerin sorunlarını çözüm önerilerini bakanlıklara ilettik. Hukuki düzenlemeler yapıldı. Hızlı ve doğru kararlar alarak süreci yönettik." diye konuştu.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak da önemli kararları hayata geçirdiklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:
"Koruyucu tedbirlerin başında gelen maskelerin kumaşını üreten bir şehiriz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (GASMEK) maske üretimini yapıp şehrimize dağıttık. Geçen hafta 15 günde 15 milyon maske protokolünü imzaladık. Bayram öncesi dağıtımını gerçekleştireceğiz. Sağlık kitleri dağıttık. Toplu taşıma araçlarında dezenfekte işlemlerini hayata geçirdik. Pozitif tanısı konulan kişilerin, yakınlarını takip etmek için nerede olduklarını belirten cihazları dağıttık. Akıllı şehir altyapısı, GIKOM diye merkez kurduk. Üniversite sınavına girecek öğrencilerin uzaktan eğitim alacağı altyapıyı oluşturduk. Sanal kütüphane açarak 20 bin kitabı halkımızla buluşturduk. Psikososyal destek merkezleri açarak kadın, çocuk, engeli dostu bütün kesimlere ulaşacağımız yerel çalışmayı aralıksız devam ettirdik; hem Türkiye'ye hem dünyaya örnek oldu. Pandemi sonrası yeni normali çalışıyoruz. Çevre dostu belediyecilik için hazırlık yapıyoruz. Bu çalışmayı bayramdan sonra pilot şehir olarak Gaziantep'te uygulayacağız."
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