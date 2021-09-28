Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Finansın Geleceği Zirvesi'nde konuştu.
Konuşmasında bankacılık sektörüyle ilgili son verileri paylaşan Çakar "Türk Bankacılık sektörünün bilanço büyüklüğü 2021 Temmuz ayında 6.7 trilyon TL’ye ulaşmıştır. Bilançonun milli gelire oranı yüzde 114 düzeyinde, kredilerin milli gelire oranı yüzde 65 düzeyindedir. Krediler 2021 Ağustos itibariyle 3.9 trilyon TL’yi aşmıştır. YP krediler ise 164 milyar dolar civarında, dalgalı ancak azalan bir seyir izlemiştir. Kamunun finansmanı için sağlanan kaynaklar da dahil edildiğinde ekonomiye doğrudan sağlanan kaynakların bilanço içindeki payı yüzde 75’e ulaşmaktadır" dedi.
Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörünün, yakın dönemde farklı nedenlerden kaynaklanan şokların yönetilmesinde başarılı bir performans gösterdiğini ifade den TBB başkanı Çakar sözlerine şöyle devam etti:
"Krediye/likiditeye ulaşmada; ekonomik zeminin sağlam olması, hükümetimizin desteği, bankaların risklerini iyi yönetmeleri, özkaynakların güçlü ve bilançonun sağlıklı olması önemli bir rol oynamıştır. Önümüzdeki dönemde öngörülen büyümenin finansmanı için ne kadar kredi büyümesi gerektiğini tahmin edebiliyoruz. Sermaye yeterliliğinin sürdürülmesi için özkaynaklarımızın, kredi artışını dengeleyecek düzeyde arttırılması gerekmektedir. Özkaynak artışını destekleyecek en önemli faktör kârın, en azından sermaye yeterliliği düzeyini koruyacak düzeyde artabilmesidir. Tabii ki esas olan ortakların beklentilerini karşılayabilecek ve sektöre sermaye girişini özendirecek düzeyde kârlılığa sahip olabilmektir."
'KÜRESEL EKONOMİ BÜYÜME EĞİLİMİNDE'
Zorluklar olsa da, ekonomik faaliyeti sınırlandıran birçok faktörün etkisinin azaldığını belirten Çakar "Geleceğe daha olumlu bakıyoruz. Küresel ekonomi yeniden büyüme eğilimine girdi. Ticaret hacmi artmaktadır. Salgınla mücadelede önemli bir mesafe alındı. Bölgesel ilişkiler daha ılımlı gelişiyor. Ekonomi politikasının önceliği: piyasalarda istikrarın tesis edilmesi, öngörülebilirliğin arttırılması, beklentilerin iyileştirilmesi yönündedir" dedi.
Bankacılık sektörü açısından sağlıklı büyüme yüksek öneme sahip olduğunu vurgulayan Çakar şu ifadeleri kullandı:
"Bu çerçevede beklentimiz; büyümenin sürdürülmesi kamunun borçlanma ihtiyacının düşürülmesi ve özel sektöre daha fazla kaynak bırakılması, enflasyon üzerindeki baskının hafiflemesi, büyümeye katkıda iç ve dış talep dengesinin kurulması, cari dengenin finanse edilebilir düzeyde tutulması şeklindedir."
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