Türkiye bu sezon yaş incir ihracatından yaklaşık 2 aylık dönemde 39 milyon 306 bin dolar döviz girdisi sağladı.
Ege İhracatçı Birliklerinden edinilen bilgiye göre, Türkiye, yaş incir ihracatının başladığı 26 Temmuz'dan 15 Eylül'e kadar olan dönemde dış satımını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artırarak 34 milyon 992 bin dolardan 39 milyon 306 bin dolara çıkardı.
Yaklaşık 50 ülkede sofraları süsleyen yaş incirde en fazla ihracat, 13 milyon 456 bin dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 4 milyon 30 bin dolarla Rusya ve 3 milyon 979 bin dolarla Hollanda izledi.
SARILOP İNCİR İHRACATI YÜZDE 91 ARTTI
Taze incir ihracatının yüzde 78'lik kısmını raf ömrü uzun olan siyah incir oluşturdu. Söz konusu dönemde 30 milyon 542 bin dolarlık siyah incir ihracatı yapıldı.
Dış satımda sarılop cinsindeki artış dikkati çekti. Sarılop incir ihracatı 26 Temmuz-15 Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artarak 4 milyon 588 bin dolardan 8 milyon 764 bin dolara yükseldi.
Sarılop incir ihracatında en fazla artış ise yüzde 135 ile Rusya pazarında gerçekleşti. Türkiye'den bu ülkeye 2 milyon 420 bin dolar değerinde sarılop incir ihraç edildi.
60 MİLYON DOLAR HEDEFİ DEVAM EDİYOR
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, üretici ve ihracatçıların bereketli bir sezon geçirdiğini söyledi.
Türkiye'nin birçok üründe olduğu gibi yaş incir ihracatında da önde gelen ülkelerden olduğunu belirten Uçak, "Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Özellikle fiyat konusunda üreticimizi ve ihracatçılarımızı memnun edecek seviyede pazarlamamız lazım." dedi.
Yaş incirde en büyük sorunun raf ömrü olduğunu dile getiren Uçak, bu yüzden uzak coğrafyalara hava kargo yoluyla ihracat yaptıkları ifade etti.
Uçak, "Geçen yıl toplam 49 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştik. Bu artış hızıyla sene sonunda 60 milyon doları yakalama hedefimiz devam ediyor. Sarılop cinsi incirde yakalanan artış başarısını siyah incirde de yakalama niyetindeyiz." diye konuştu.
Türkiye'nin siyah incir ihracatında ilk 5 ülke şöyle:
|ÜLKE
|İHRACAT (BİN $)
|ALMANYA
|10.786
|HOLLANDA
|3.217
|İNGİLTERE
|2.733
|FRANSA
|2.516
|AVUSTURYA
|2.234
Türkiye'nin sarılop incir ihracatında ilk 5 pazar şöyle:
|ÜLKE
|İHRACAT (BİN $)
|ALMANYA
|2.670
|RUSYA
|2.420
|HOLLANDA
|762
|HONG-KONG
|493
|AVUSTURYA
|473
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