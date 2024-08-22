Taze incirin sağlık ve besin açısından faydaları nelerdir?
Genellikle Akdeniz bölgesinde yetişen taze incirler, yumuşak ve tatlı dokusunun yanı sıra çeşitli renklerde olmasıyla da bilinirler. İşte taze incirin içerdiği besin değerleri ve sağlığa faydaları...
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Taze incir sezonu açıldı, pazar ve market tezgahlarındaki yerini aldı. Tatlı lezzetiyle bildiğimiz taze incir, doğal şeker içermesiyle de sağlıklı bir meyvedir.
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İNCİR NEDİR?
Biz onu bir meyve gibi yesek de, incir teknik olarak bir çiçektir. Daha doğrusu, ağaçlarda yetişen bir çiçek demetidir! Tek bir incir, çiçek salkımı adı verilen bir kapsülün içinde büyüyen bir grup ters çevrilmiş küçük çiçektir. Her incir yüzlerce çiçek içerir ve her çiçek, ahududu, böğürtlen ve çileğin yapısına benzer şekilde küçük bir tohum üretir.
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Ortaya çıktıkları yer nedeniyle taze incir çoğunlukla Akdeniz diyetleri ve mutfakları ile ilişkilendirilir.
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TAZE İNCİR MEVSİMİ NE ZAMAN?
Taze incir genellikle bir yaz meyvesi olarak kabul edilir çünkü resmi olarak Mayıs'tan Kasım'a kadar olan sezonda bulunur. Ancak teknik olarak incirin yazın her iki ucunda da çok kısa iki “mevsimi” vardır.
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İlk sezon, incirin çeşidine ve bulunduğunuz yere bağlı olarak Mayıs ayı kadar erken başlayabilir. Daha sonra, taze incirler yaz mevsiminin en yoğun olduğu dönemde bir nevi ortadan kaybolur ve Ağustos sonundan itibaren Kasım ayına kadar ikinci sezon başlar.
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TAZE İNCİR NASIL SAKLANIR?
Taze incirler oldukça narindir ve meyvelere davrandığınız gibi davranmalısınız. Çürümelerini önlemek için yıkanmadan kendi kaplarında buzdolabında saklayın.
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Taze incirler buzdolabında yaklaşık beş gün iyi kalacaktır, ancak satın alındıktan sonraki birkaç gün içinde yenmesi en iyisidir. Yemeden hemen önce yıkanmalıdır.
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NASIL DONDURULUR?
Taze incirler dondurulabilir, ancak hemen hemen her taze meyvenin dondurulmasında olduğu gibi renkleri ve dokuları değişecektir. Dondurulduktan sonra çözülen incirler gevşek ve hafifçe parçalanmış olacak ve en iyi soslar, smoothie'ler ve unlu mamuller gibi kullanılabileceklerdir.
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Taze incirleri uzun süre saklamak için dondurma yöntemi:
1. İncirleri soğuk su altında yıkayın, süzün ve kupkuru olana kadar temiz bir mutfak havlusuyla hafifçe kurulayın.
2. İncirlerin sapını kesin, ardından her bir inciri sap ucundan yağ ucuna doğru uzunlamasına ikiye bölün. Aslında incirleri bütün olarak da dondurabilirsiniz, sadece daha sonra çözülmeleri daha uzun sürecektir.
3. Kesilmiş incirleri pişirme kağıdı serilmiş bir tepsiye veya küçük bir fırın tepsisine tek kat halinde dizin ve dondurucuya yerleştirin.
4. 4 saat süreyle dondurun. Dondurulmuş incir parçalarını hava geçirmez bir kaba aktarın. Dondurulmuş incirler dondurucuda 6 ay boyunca saklanabilir.
5. Donmuş incirleri bir gece buzdolabında çözdürün.
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TAZE İNCİRİN SAĞLIĞA VE BESLENMEYE FAYDALARI
Taze incir çoğu insan için genellikle sağlıklıdır. Bir taze incir ortalama olarak aşağıdaki besin değerlerini içerir:
- 30 kalori
- 0 protein
- 0 yağ
- 1,5 g lif
- 8 g şeker
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Taze incir aşağıdaki sağlık faydalarını içerir:
- Hem kırmızı şaraptan hem de yeşil çaydan daha fazla antioksidan içerir.
- Kalsiyum, magnezyum ve stronsiyum ile az miktarda K vitamini, tiamin, B6 vitamini, potasyum ve manganez barındırır.
Kaynak: Thedeliciouslife