İşte Beşiktaşlı oyuncuların sözleri: Tayyip Talha Sanuç: “Çok mutluyum” “Beşiktaş’ta elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Tek odaklandığım şey bu takımda şampiyonluk yaşamak. Bugün güzel bir galibiyet aldık. Beşiktaş formasıyla ilk golümü attığım için çok mutluyum. Bahane değil ama zemin futbol için hiç elverişli değildi. Bu tarz maçlarda galibiyet almak çok önemli oluyor. Takım arkadaşlarımla çok iyi mücadele ettik. Çok mutluyum.”



Tayfur Bingöl: “Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz” “Bugün sahaya her şeyimizi bıraktık ve 3 puan aldık, çok mutluyuz. Bu seriyi devam ettirmek ve sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz. Trabzonspor maçı bizim için çok iyi bir maç olur. Taraftarımız ile camiamız ile 3 puanı alıp şampiyonluk yolunda Valérien Ismaël hocamız, ekibi ve takım arkadaşlarımız ile devam diyeceğiz.”

Josef de Souza: “Böyle kötü bir zeminde...” “Öncelikle tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Böyle bir maçta kötü bir zeminde kaliteden bahsedemeyiz. Biz bugün kalbimiz ile savaştık. 2-0 olabilirdi. Daha farklı bir skor ile kazanmayı hak ettik. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Her iki takım içinde kötüydü. Böyle bir sahada futbol oynamak imkansız gibi bir şey. İki takımda pas yapamadı, zemin çok kötüydü. Önemli olan kazanmaktı. İki maçtır gol yemedik bu çok önemli. Önümüzde zorlu bir Trabzonspor maçı var. Dinlenip iyi idman yapacağız ve yine aynı ruhla sahaya çıkacağız.”