Tayyip Talha Sanuç gözden düştü: 10 maçtır süre alamıyor
Beşiktaş'ın genç savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, formasından uzak kaldı. Siyah beyazlıların genç oyuncusu, 10 maçtır süre alamıyor.
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Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, teknik direktör Fernando Santos'un gözünden düştü.
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Uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra bu sezon yeniden görev yapmaya başlayan genç stoper, 21'inci haftada oynanan Siltaş Yapı Pendikspor maçından bu yana süre alamıyor.
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Geçtiğimiz sezon Nisan ayında sakatlanan Tayyip Talha, yaklaşık 10 aylık aranın ardından 18'inci haftada oynanan Kasımpaşa maçıyla formasına kavuşmuştu
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Sonrasında Çaykur Rizespor ve Vavacars Fatih Karagümrük maçlarına da 11'de başlayan 23 yaşındaki oyuncunun performansı beğeni toplamıştı.
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21'inci haftadaki Siltaş yapı Pendikspor maçında alınan 4-0’lık mağlubiyetin faturası Tayyip Talha Sanuç'a kesildi.
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Teknik Direktör Fernando Santos, o karşılaşmadan bu yana genç isme süre vermedi.
Portekizli çalıştırıcı, ikisi Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere bu 10 maçın bazılarında Tayyip Talha'yı kadroya da almadı.
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