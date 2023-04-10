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Tayyip Talha Sanuç ameliyat edildi!

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı maçta sakatlanan siyah-beyazlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç, ameliyat edildi

Giriş: 10.04.2023 - 15:50 | Güncelleme: ABONE OL
Tayyip Talha Sanuç ameliyat edildi!
AA

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı maçta sakatlanan futbolcu için siyah-beyazlı kulüp açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, derbide sağ diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması geçiren 23 yaşındaki stoperin Acıbadem Altunizade Hastanesinde Prof. Dr Alper Kaya, Prof. Dr. Barış Kocaoğlu ve Doç Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edildiği bildirildi.

Açıklamada, artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisküs onarımı uygulanan Tayyip Talha Sanuç'un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanmasının planlandığı aktarıldı.

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