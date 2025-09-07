Tayyip Talha, Gaziantep FK’ya kiralandı
Beşiktaş, savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un sezon sonuna kadar Gaziantep FK'ya kiralandığını açıkladı.
Giriş: 07.09.2025 - 22:02 Güncelleme: 07.09.2025 - 22:03
Beşiktaş'ta forma giyen stoper oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, sezon sonuna kadar Gaziantep FK’ya kiralandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç’un 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Gaziantep FK ile anlaşmaya varılmıştır. Tayyip Talha Sanuç’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” denildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ