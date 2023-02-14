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Tayvanlı arama-kurtarma ekibinin Türkiye'yi terk ettiği iddiası yalanlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gelerek Adıyaman'da arama-kurtarma çalışmaları yapan Tayvanlı ekibin ülkeyi terk ettikleri iddiası, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı

Giriş: 14.02.2023 - 02:37 | Güncelleme: ABONE OL
Tayvanlı ekibin Türkiye'yi terk ettiği iddiasına yalanlama
Tayvanlı ekibin Türkiye'yi terk ettiği iddiasına yalanlama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, Tayvanlı arama-kurtarma ekibinin sorun yaşadığı ve bu yüzden ülkeyi terk ettikleri iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Kardaş, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gelerek Adıyaman'da arama-kurtarma çalışmaları yapan Tayvanlı ekibin ülkeyi terk ettikleri iddiasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Tayvanlı arama-kurtarma ekibinin tercümanlarının görüntülerine yer veren Kardaş, "Tayvanlı arama-kurtarma ekibinin sorun yaşadığı ve bu yüzden ülkeyi terk ettikleri iddiası gerçek dışıdır. Doğrusunu, Tayvanlı ekibe tercümanlık yapanlardan dinleyelim: 'Herhangi bir alınma gücenme görmedik. Çalışmalarını başarıyla tamamladılar. Seremoni ile uğurlandılar.'" ifadelerini kaydetti.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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