03 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Focus Taiwan’ın haberine göre, Tsai başkent Taipei’de yaptığı konuşmada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Tayvan’a yönelik “ birleşme” çağrısına ilişkin, "Tayvan tek ülke iki sistem formülünü asla kabul etmeyecek. Tayvan halkının çoğunluğu Pekin tarafından tasarlanan bu yaklaşıma ciddi şekilde karşı çıkıyor." değerlendirmesini yaptı.
İki tarafın "Tek Çin" konusunda fikir birliğine vardığı 1992 konsensüsünü de asla kabul etmediklerini belirten Tayvan lideri Tsai, "Bu konuda asıl neden konsensüsteki 'Tek Çin' prensibinin Pekin hükümeti tarafından tek ülke iki sistem anlayışına göre formüle edilmiş olmasıdır." ifadesini kullandı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tayvan ile yeniden birleşmenin "Hiçbir güç ve hiç kimse tarafından asla engellenemeyecek tarihi bir eğilim” olduğunu vurgulayarak, yeniden birleşme çağrısı yapmıştı.
Yeniden birleşme gerçekleştikten sonra Çin’in egemenliği altında Tayvan’ın yaşam tarzı, sosyal sistemi, özel mülkleri, dini inançları, yasal hakları, Tayvan’ın çıkarlarına tamamen saygı duyulacağını ifade eden Şi, “Hepimiz aynı aileyiz." sözleriyle Tayvan’ın, Çin’in iç işleri olduğunu savunmuştu.
AA'nın haberine göre; Çin lideri Şi, "Çinlinin Çinliyle kavga etmeyeceğini” ancak güç kullanmayı bir kenara bırakma sözünü veremeyeceklerini, tüm gerekli önlemleri alma opsiyonunun korunacağını bildirmişti.
Tayvan lideri Tsai Ing-wen salı günü Pekin hükümetine Tayvan’ın varlığına ve Tayvan halkının “özgür ve demokratik" bir sistemde yaşama tercihine saygı duyması çağrısı yapmıştı.
Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.
1949'DAN BERİ AYRILAR
Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.
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