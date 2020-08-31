Tayvan’da uçurtma iplerine takılan çocuk 10 metre havalandı

The National'ın haberine göre, Tayvan'ın kuzeyindeki Hsinchu kentinde düzenlenen festivalde büyük bir uçurtmanın ipine dolanarak 10 metre havalanan 3 yaşındaki kız seyircilerin yardımıyla yara almadan kurtarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, festival alanındaki izleyicilerin, havalanan küçük kızı yere düşmeden yakaladığı görülüyor.

Yetkililer kazadan sonra uçurtma festivalini sonlandırdı.