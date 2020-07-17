Tayvan Meclisinde "tartışmalı aday" üzerinden yeni kavga

Channel News Asia'nın haberine göre, "Control Yuan" kurumunun başkanını belirleme oylaması, Çin’e yakın duruşuyla bilinen milliyetçi Kuomintang Partisi (KMT) ile iktidardaki Demokrasi ve İlerleyiş Partisi (DPP) milletvekillerinin karşılıklı bağrışmaları ve sözlü sataşmaları eşliğinde başladı.
KMT temsilcilerinin, iktidardaki DPP temsilcilerinin oy kullanmasına engel olmaya çalıştığı sırada taraflar arasında arbede yaşandı.
Genel Kuruldaki oy sandıklarını tekmeleyen KMT'li vekiller, oylamanın geçersiz olduğu yönünde afişlerle Meclis salonunda protesto gösterisinde bulundu.
Meclis binası dışında ise yaklaşık 100 kişilik KMT destekçisi, barikatları aşmaya çalışarak polisle arbedeye girdi.
- Geçen ay da aday kavgası yaşanmıştı
Tayvan'ın Yasama Meclisinde geçen ay, iktidardaki DPP'nin "Control Yuan" adlı makama, daha önce hakkında birçok kez soruşturma açılan eski Kaoşiong Belediye Başkanı Chen Chu’yu aday göstermesi üzerine, KMT'li milletvekilleriyle iktidar partisi milletvekilleri arasında aday kavgası yaşanmıştı.
Chen’in, Control Yuan makamına atanmasını protesto eden KMT milletvekilleri, Mecliste Control Yuan'in bulunduğu salonun girişini zincirler ve sandalyelerle kapatmış eski Belediye Başkanının söz konusu makam için uygun olmadığı yönünde slogan atmıştı.
KMT'nin, Control Yuan'in girişinde başlattığı blokaj, DPP üyelerinin demir zincirleri kırmak için getirdiği aletlerle açılırken, iki taraf arasında bir saate yakın arbede yaşanmıştı.
DPP üyeleri, KMT üyelerini Control Yuan’ın girişinden çıkararak kontrolü almıştı.
- Control Yuan tarafından 58 defa soruşturma
KMT’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Chen’ın Kaoşiong kentinde 2006-2018'de görevde bulunduğu sırada kentteki ekibine, halihazırda başkanlık için aday gösterildiği Control Yuan tarafından 58 defa soruşturma açıldığı, bu soruşturmaların 30’unun sansürle sonuçlandığı hatırlatılmıştı.
Control Yuan’in tarafsız kalması gerektiği belirtilen açıklamada, bu mekanizmanın 27 üyesinden 24’ünün DPP üyesi olduğu veya bu partiyle yakın ilişkisi bulunduğu öne sürülmüştü.
DPP adayı Tsai Ing-wen, ocakta 19 milyondan fazla seçmenin sandık başına gittiği 15. Dönem Başkanlık ve 10. Dönem Milletvekili seçimlerinde, oyların yüzde 57,13'ünü alarak ipi göğüslemişti.
Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintang) adayı ve Kaohsiung Belediye Başkanı Han Kuo-yu oyların yüzde 38,61'ini, Önce Halk Partisi (PFP) Genel Başkanı James Soong Chu-yu de yüzde 4,26'sını alarak seçimde umduklarını bulamamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!