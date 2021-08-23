Tayvan lideri Tsai Ing-wen, yerli Covid-19 aşısı oldu

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Medigen Vaccine Biologics şirketi tarafından geliştirilen yerli üretim (Covid-19) aşısı yaptırdı.

Tsai Ing-wen'e temmuzda hükûmetinin acil kullanım onayı verdiği yerli aşının ilk dozu Taipei'de uygulandı.

Aşının 20 yaş üstü yetişkinlere, 28 gün arayla iki doz uygulanması planlanıyor.

Öte yandan yönetim, '' aşının 3'üncü aşama klinik deneyleri tamamlanmadan'' acil kullanım onayı verdiği için eleştiriliyor.

Tayvan'da 19 Temmuz'da yerli Covid-19 aşısının acil kullanımına onay verilmiş, ilk dozların ağustos itibarıyla teslim edileceği duyurulmuştu.