Tayvan donanmasında 24 mürettebatta Kovid-19'a rastlandı

Tayvan Salgın Komuta ve Kontrol Merkezinden (CECC) yapılan açıklamada, eğitimden dönen 3 farklı gemideki 700'ün üzerinde mürettebatın 14 gün boyunca karantina altında kalacağı belirtildi.

Tayvan'da Kovid-19 vaka sayısı 420'ye yükselirken, salgın sebebiyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan dün Hindistan'ın Mumbai kentinde donanma mensubu 26 denizcide Kovid-19 görülmüştü. Yerel basındaki haberlerde, denizcilerin hastanede tedavi altına alındığı belirtilmişti.

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 16 bin 365'e yükselirken, salgın sebebiyle 521 kişi yaşamını yitirdi.