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Tayvan'dan, TikTok ve Çin kökenli bazı uygulamalara kısıtlama

Çin'in kendi toprağı olarak kabul ettiği Tayvan, Çin menşeili sosyal medya platformu TikTok'un kamu kurumlarının tahsis ettiği telefonlarda ve hükümet ofislerinde kullanılmasını yasakladı.

Giriş: 08.12.2022 - 18:40 | Güncelleme: ABONE OL
Tayvan'dan, TikTok ve Çin kökenli bazı uygulamalara kısıtlama
Tayvan'dan TikTok'a kısıtlama
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AA

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan, Çin kökenli sosyal medya platformu TikTok ve diğer ana kara menşeli sosyal medya uygulamalarının kamu kurumlarının tahsis ettiği telefonlarda ve hükümet ofislerinde kullanılmasını yasakladı.

Tayvan haber ajansı CNA'nın haberine göre, Dijital İşler Bakanlığı yetkilileri, ulusal bilgi güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı uygulamaların kullanımına kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Bytedance'in TikTok, onun Çin versiyonu Douyin ve Xingin'in instagram benzeri sosyal medya ve e-ticaret platformu Xiaohongshu, tedbir getirilen uygulamalar arasında yer aldı.

Tedbirin, Hükümete Bağlı Kurumlarda Bilgi Güvenliğine Zararlı Ürünlerin Kullanımı Kısıtlamasına Yönelik İlkeler Yönetmeliğinde ekimde yapılan değişiklikle Çin ana karasında geliştirilen tüm yazılımların yasaklanması kapsamında alındığı bildirildi.

ABD'de Texsas, Maryland, Güney Carolina ve Güney Dakota eyaletleri, TikTok'ın eyalet yönetiminin tahsis ettiği telefonlarda ve hükümet ofislerinde kullanımını, siber güvenlik tehdidi gerekçesiyle yasaklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray, geçen hafta yaptığı açıklamada sosyal medya platformu Tiktok'un kontrolünün Çin hükümetinin elinde olduğunu belirterek, bunun ABD için ulusal güvenlik endişesi doğurduğunu belirtmişti.

ABD'de 85 milyon kullanıcısı olan TikTok, ABD hükümeti ile veri güvenliğine ilişkin endişeler nedeniyle görüşmeler yürütüyor.

Indiana eyaleti şirket hakkında Çin hükümetinin kullanıcı verilerinin erişimi hakkında kamuyu yanlış bilgilendirdiği ve küçük kullanıcıları yetişkinlere yönelik içeriklere maruz bıraktığı gerekçesiyle dava açmıştı.

Fotoğraf: AP

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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