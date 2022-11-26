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Haberler Dünya Tayvan'da yerel seçimlerin sonuçları belli oldu

Tayvan'da yerel seçimlerin sonuçları belli oldu.Tayvan lideri Tsai Ing-wen partisinden istifa etti

Tayvan’da yerel seçimlerde ilk gelen sonuçlara göre başkent Taipei başta olmak üzere birçok bölgede seçimin galibi ana muhalefet partisi Koumintag (KMT) oldu. Tayvan'ın iktidardaki Demokratik İlerici Partisi'nin seçimlerde yenilgiyi kabul etmesinin ardından partinin başkanı ve Tayvan lideri Tsai-Ingwen partisinden istifa etti

Giriş: 26.11.2022 - 23:11 | Güncelleme: ABONE OL
Tayvan'da yerel seçimlerin sonuçları belli oldu
Tayvan'da yerel seçimlerin sonuçları belli oldu
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İHA

Yaklaşık 27 milyon nüfuslu Tayvan'da halk, 13 bölge ve 9 şehirde belediye başkanlarını, belediye meclisi üyelerini ve alt düzeydeki yerel liderleri belirlemek üzere sandık başına gitti. Yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemi 22.00'da son buldu. Seçimlerde ilk gelen sonuçlara göre başkent Taipei dahil olmak üzere birçok bölgede zafere ulaşan ana muhalefet partisi Koumintag (KMT) oldu. Ülkenin en büyük ikinci şehri olan Kaoshiung’da ise seçimi Demokratik Kalkınma Partisi'nden (DPP) Chen Chi-mai kazandı. Tayvan’a bağlı adalardan olan Mazu bölgesi belediye başkanlığını KMT’den Wang Zhongming kazanırken, Kinmen adasında bağımsız partiden Chen Fu-hai belediye başkanı seçildi. Son olarak Penghu adasındaki yarışı ise DPP’den Chen Guang-Fu kazandı.

ANA MUHALEFETİN ZAFERİ SONRASI PARTİDEN İSTİFA

Tayvan'ın muhalefet partisi Koumintag yerel seçimlerde zafere ulaşırken, Tayvan lideri Tsai Ing-wen sonuçların ardından sorumluluğu kabul ettiğini belirterek parti başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.

PELOSİ'NİN ZİYARETİ SONRASI İLK SEÇİM

Pekin yönetimi, Tayvan'ın Çin’in bir parçası olduğunu savunurken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu belirtiyor. ABD, Tayvan'ı bağımsız bir ülke olarak tanımamasına rağmen Çin’e karşı Asya-Pasifik bölgesindeki askeri ittifaklarını güçlendirmeye çalışıyor. Tayvan’daki yerel seçim, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos ayında adaya gerçekleştirdiği ziyaretin sonrasında Washington-Pekin hattında yaşanan gerilimin ardından yapılıyor. Pelosi'nin Tayvan'ı ziyareti sonrası Çin'in yanıt olarak Tayvan çevresinde gerçekleştirdiği geniş çaplı askeri tatbikatların ve ABD Başkanı Joe Biden'ın adayı savunma sözü vermesinin ardından Tayvan üzerindeki gerilim giderek tırmanmıştı. Beyaz Saray, Tayvan politikasının değişmediğini vurgularken, Çin yönetimi Biden'ın açıklamalarının "Bağımsız bir Tayvan isteyenlere yanlış sinyal verdiğini" ifade etmişti. Tayvan ise Çin’in askeri tatbikatının egemenliğini ihlal ettiğini ve “abluka” anlamına geldiğini belirtmişti. Tayvan ve ABD, Çin'i Tayvan Boğazı'ndaki statükoyu değiştirmeye çalışmakla suçlamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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