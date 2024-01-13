Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Tayvan'da seçimler öncesi Çin'e ait 2 yüksek irtifa balonu görüldü

        Tayvan'da seçimler öncesi Çin'e ait 2 yüksek irtifa balonu görüldü

        Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da bugün yapılan başkanlık ve parlamento seçimleri öncesinde Çin'e ait 2 yüksek irtifa balonunun Ada çevresinde görüldüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 11:01 Güncelleme: 13.01.2024 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tayvan'da seçimler öncesi 'casus balonu'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tayvan Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yapılan açıklamaya göre, dün akşamdan bugün sabah saatlerinde kadar Ada'nın kuzeyinde ve güneyinde 2 yüksek irtifa balonu tespit edildi.

        Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattı olan "orta çizginin" ötesine uçan balonlardan biri doğuya yönelerek Ada'nın üzerinden, diğeri kuzey açıklarından geçti.

        Bakanlık, ayrıca bugün sabahtan itibaren Çin ordusuna ait 8 askeri hava aracı ve 6 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.

        BALON UÇUŞLARI SEÇİMLER ÖNCESİNDE ARTTI

        Tayvan'daki seçimler öncesinde Çin'e ait yüksek irtifa balonlarının Ada çevresindeki uçuşlarının arttığı gözleniyor.

        REKLAM

        Savunma Bakanlığın paylaşımlarında ilk kez anıldığı 17 Aralık 2023'ten bu yana Ada çevresinde tespit edilen yüksek irtifa balonlarının sayısı 37'ye ulaştı.

        Yılbaşından bu yana her gün en az bir Çin balonunun uçuşu rapor edildi.

        Balonların elektronik istihbarat donanımlarını taşıdığından şüphelenilirken, uçuşlar, Pekin yönetiminin seçim sürecinde anlık istihbarat toplama çabasına hız verdiğinin işareti olarak yorumlanıyor.

        Balonların faaliyetinin artması, Pekin'in, seçim sürecinde Ada halkını etkilemeye, egemenlik iddiasını vurgulamaya yönelik bir eylemi olarak da değerlendiriliyor.

        Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüleri, balonların varlığına dair sorulara "durumdan haberdar olmadıkları, konunun dış ilişkilerle ilgisinin olmadığı" yanıtını veriyor.

        Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala sürüyor.

        Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskısını artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

        * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan ve Associated Press'ten servis edilmiştir. Görseller temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #çin
        #Tayvan
        #Casus Balonu
        #dünya
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
        Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        Seçil Erzan'dan ek savunma: Bülent beyin parası Fırat ve Semih'e gitti!
        Seçil Erzan'dan ek savunma: Bülent beyin parası Fırat ve Semih'e gitti!
        Semih'e Ada'dan talip!
        Semih'e Ada'dan talip!
        ABD'den Yemen'de Husi hedeflerine yeni saldırı
        ABD'den Yemen'de Husi hedeflerine yeni saldırı
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        Fernando Santos'un 11'i
        Fernando Santos'un 11'i
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede kar var!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede kar var!
        Moodys, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi
        Moodys, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        BankAVM!
        BankAVM!
        Habertürk Anasayfa