Tayvan'da kaybolan yürüyüşçü 10 gün sonra bulundu

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Tayvan Merkezi Haber Ajansının (CNA) haberine göre, Ping An Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yönetici yardımcısı olarak görev yapan Yang Hsin-cheng'in, 6 Haziran'da Pingtung kentindeki dağlarda 14 arkadaşı ile yürüyüşe çıktığı belirtildi.

Ulusal İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Yang'ın yürüyüşte beraberindekilerden ayrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yürüyüş sonunda Yang ile iletişim kuramayan arkadaşlarının İtfaiye Teşkilatına haber verdiği ifade edildi.

Kayıp yürüyüşçüyü bulmak için oluşturulan özel kurtarma ekibinin yaptığı arama çalışmalarının, bölgenin dağlık olması nedeniyle güçlükle yapıldığı vurgulanan açıklamada, Yang'ın Knifetail Nehri kıyısında bulunduğu ve bilincinin yerinde olduğu aktarıldı.

Yang'ın yakın bir arkadaşının Yang'ı bulana yaklaşık 67 bin dolar ödül vereceğini duyurduğu öğrenildi.