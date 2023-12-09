Tayvan'da çamaşırhanede unutulan kıyafetlerle poz veren yaşlı çift fenomen oldu
Tayvan'da bulunan Wansho Çamaşırhanesi, müşterilerin kıyafetlerini yıkayan ve ütüleyen bir işletme. Sahipleri 83 yaşındaki Chang Wan-ji ve 84 yaşındaki Hsu Sho-er, unutulan kıyafetleri giyerek fotoğraf çekildi. Yaşlı çift sosyal medyada fenomen haline geldi
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UNUTULAN KIYAFETLERİ GİYEREK POPÜLER OLDULAR
Wansho Çamaşırhanesi, sahipleri 83 yaşındaki Chang Wan-ji ve 84 yaşındaki Hsu Sho-er, unutulan kıyafetleri giyerek sosyal medyada paylaştı.
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PANDEMİ NEDENİYLE BÖYLE BİR PROJEYE BAŞLADILAR
Koronavirüs salgını nedeniyle işleri kötüye giden yaşlı çiftin torunları Reef Chang bu fikri dedesi ve ninesine sundu. Proje, yaşlı çiftin can sıkıntısını giderirken onları doğal bir modele de dönüştürdü.
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Geçtiğimiz mayıs ayında ne yazık ki 84 yaşındaki karısı Hsu Sho-er hayatını kaybetti.
Kaynak: Instagram @wantshowasyoung
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