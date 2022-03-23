Tayvan'da 6,6'lık deprem

AA

Merkezi İklim Bürosundan (CWB) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 01.41'de, merkez üssü Ada'nın doğusundaki Hualien şehrinin 62,6 kilometre güneyi olan deprem yerin 30,6 kilometre derinliğinde kaydedildi.

AA'nın haberine göre; depremde can veya mal kaybı olmadığı bildirildi.