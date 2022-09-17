Tayvan'da 6,5 büyüklüğünde deprem

Avrupa Akdeniz Sismolojik Merkezi (EMSC), Tayvan'daki depremin büyüklüğünü 6.5 olarak açıkladı.

Tayvan hava bürosu depremin 7,3 kilometre derinlikte gerçekleştiğini ifade ederken merkez üssünü seyrek nüfuslu Taitung bölgesi olarak duyurdu.

Tayvan'da gerçekleşen depremde can ve mal kaybı olmadığı ifade edilirken büyüklüğü daha sonra 6.4 olarak güncellendi.

Tayvan'da 2016'daki depremde 100'den fazla kişi, 1999'da 7.3 büyüklüğündeki depremde ise 2000 kişi hayatını kaybetmişti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.