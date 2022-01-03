Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem

AFP'nin son dakika haberine göre Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun verisine göre Tayvan'ın Hualien kentinde meydana gelen deprem yerin 28.7 km derinliğinde meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ise depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı.

Depremde ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.