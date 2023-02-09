Tayvan Cumhurbaşkanı bir aylık maaşını Türkiye'ye bağışlayacak

HABERTURK.COM / AA

BBC'nin aktardığı habere göre, Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ve Başkan Yardımcısı William Lai, birer aylık maaşlarını Türkiye'ye deprem yardımı olarak yardım olarak bağışlayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Tükiye'nin vatanını yeniden inşa etmesine yardımda, üzerlerine düşeni yapmayı umdukları" da belirtildi.

TAYVANLI ARAMA KURTARMA EKİBİ TÜRKİYE'YE GELDİ Foto: AA Tayvan daha önce de 2 milyon dolar yardım yapılacağını duyurmuştu. Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adıyaman'a gelen Tayvanlı ekibin sorumlusu Huang Po Chun, 1999'da ülkelerinde yaşanan depremde arama kurtarma çalışmalarına destek veren Türkiye'ye teşekkür için yardıma koştuklarını söyledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından destek için Tayvanlı 44 kişilik arama kurtarma ekibi, Türkiye'ye geldi.

Foto: AA Kurtarma faaliyetlerinde gerekli araç gereç ve arama köpekleriyle gelen ekip, Adıyaman'da çalışmalarına başladı. Ekipler, arama köpeklerinin de yardımıyla farklı noktalarda enkaz altındakilere ulaşmaya çalışıyor. Tayvanlı ekibin sorumlusu Huang Po Chun, AA muhabirine, Tayvan'da 1999 yılındaki büyük depremin ardından Türkiye'den ekiplerin yardıma geldiğini anımsattı.

Foto: AA Yardımları için Türkiye'ye teşekkür eden Chun, "Biz de şimdi hemen geldik. Yardıma koştuk. 1999'un teşekkürü olarak burada bulunuyoruz. Biz arama kurtarmayı Türk ekipleri sayesinde öğrendik. Bu, Türkiye'ye ilk gelişimiz." ifadelerini kullandı. Deprem Dayanışma Özel Sayfası *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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