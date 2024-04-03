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        Haberler BBC Diğer Tayvan açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem, Japonya'da tsunami uyarısı

        Tayvan açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem, Japonya'da tsunami uyarısı

        Tayvan açıklarında yerel saatle sabah 09:00'dan biraz önce (TSİ 03:00) 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Japon Meteoroloji Kurumu, sarsıntının büyüklüğünü 7,5 olarak açıklarken, Okinawa Adası'nın güney kıyıları için tsunami uyarısında bulunuldu ve dalgaların boyunun üç metreyi bulabileceği belirtildi.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 03.04.2024 - 07:43 Güncelleme: 03.04.2024 - 07:43
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        Tayvan açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem, Japonya'da tsunami uyarısı
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        harita BBC

        Tayvan açıklarında yerel saatle sabah 09:00'dan biraz önce (TSİ 03:00) 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Japon Meteoroloji Kurumu, sarsıntının büyüklüğünü 7,5 olarak açıklarken, ülkenin güneyindeki Okinawa Adası için tsunami uyarısında bulunuldu ve dalgaların boyunun üç metreyi bulabileceği belirtildi.

        Sarsıntı sonrası Tayvan'da elektrik kesintileri meydana geldiği bildirildi.

        Amerikan Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) depremin büyüklüğünü 7,4 olarak ölçtü. Kuruluş, sarsıntının merkez üssünün Tayvan'ın Hualien kentinin 18 kilometre güneyinde ve derinliğinin 34,8 kilometre olduğunu belirtti.

        Japon uzmanlar, sarsıntının yeryüzüne yakın bir yerde meydana geldiğini ve bu nedenle daha güçlü olabileceğini kaydetti.

        Çin medyası sarsıntının, ülkenin Fujian bölgesindeki Fuzhou, Şiamen, Quanzhou ve ve Ningde'de hissedildiğini bildirdi.

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