TAYSAD'dan 'iç pazar' uyarısı

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Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) 43. Olağan Genel Kurul toplantısı, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam’ın ev sahipliğinde, üyeler ile paydaş kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi. Derneğin genel merkezinde gerçekleştirilen etkinlik, dijital olarak toplantıyı takip etmek isteyenler için canlı olarak da yayınlandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, "2021’de dünyada araç üretimi artarken, Avrupa’da araç üretimi azaldı. Avrupa, 2022’de bu açığı kapatacak ve dünyanın büyümesinden daha büyük bir büyüme gerçekleştirecek gibi görünüyor. 2023’te ise dünyaya paralel yüzde 8’lik bir büyüme var. Uluslararası kurumların bu raporlarına baktığımızda, gelecek dönem için olumsuz tahminler üzerine hazırlandığını görüyoruz. Bu olumsuz tablolara, bu salondaki kişiler ve kanun koyucunun ortak çalışmasıyla önüne geçilebileceğinin altını çizmek istiyoruz. Çünkü bu tahminlerde, Türkiye’nin 13'üncü sıradan 15'inci sıraya gerilemesi, üretimde aldığı payın düşmesi öngörülmekte. Bunu nasıl aşabiliriz? En büyük silahımız, güçlü iç pazar. İç pazarın hareketlendirilmesi, satışlarının artırılması ile gerilemenin önüne geçebiliriz. Gerileyen bir tempoda gidersek, bu bir duraklama dönemini işaret edecek. Bunun için önemli adımlar atmalıyız, attırmalıyız" açıklamasını yaptı.

'UKRAYNA SAVAŞI BİLMEDİĞİMİZ ŞEYLER ÖĞRETTİ'

Otomotiv tedarik sanayisinin hem toplam ihracattan hem de otomotivden aldığı payın her geçen gün artışa geçtiğini vurgulayan Saydam, "Bu oran 2010’ların ortasında yüzde 34’lerdeyken, geçen sene yüzde 41 oldu. İlk iki aya baktığımızda ise yüzde 44’e çıktı. Otomotiv tedarik sanayi olarak yüzde 50 oranını yakalamayı hedefliyoruz. Ortak bir gayemiz var, otomotiv sanayi ihracatının artması, Türkiye’nin ihracatının artması" dedi.

Ukrayna-Rusya savaşına da değinen Saydam, "Savaş kelimesinin bulunduğu bir cümlede ‘fırsat’ kelimesini kullanmak istemiyoruz. Fakat bir koridor olduğu ortada. Ukrayna savaşı bize bilmediğimiz şeyler de öğretti. Araçlarda kullanılan çiplerin ne kadar önemli olduğunu pandemide öğrenmiştik. Arkasından kullandığımız hammaddelerin de ne kadar mühim olduğunu öğrendik. Şimdi de sarf malzemelerinin süreci ne kadar etkilediğini görüyoruz. Ukrayna ve Rusya’nın dünyada yüzde 87’sini gerçekleştirdikleri, sadece çip malzemelerinde kullanılan sarf malzemesi neon, kripton olan gazların temininde herhangi bir sorun yaşanması araç üretimini olumsuz etkileyecek" diye konuştu.

'HEDEF TÜRKİYE'NİN 2030'DA İLK 10'A GİRMESİ'

Elektrikleşme konusunda da önemli açıklamalarda bulunan Saydam, "Elektrikleşmenin faz farkından dolayı, bunu yapamayacak coğrafyaların da olacağını kabul etmeliyiz. Bir taraftan ülkemizde yeni teknolojilerde üretim yaparken, bir taraftan faz farkıyla elektrikleşmenin daha sonra olacağı ülkelerde gerçekleşecek konvansiyonel araçların üretim fırsatlarını kovalamalıyız. Bu koridoru iyi kullanmamız lazım. Bu adımı atmak için de büyük bir ihtimal Türkiye’den değil, orada yerel üretim yapmaya hazır olmalıyız. Bir aracın yüzde 80’ini üretme yetkinliğimiz var. 2030’da bunun yüzde 15’e düşme riski vardı fakat bu konuda anons edilen yatırımlar 2030’a olumlu bakmamızı temin ediyor" diye konuştu.

TAYSAD’ın stratejik planını açıklayan Saydam, “Türkiye’nin tasarım, tedarik ve teknoloji ile 2030 senesinde dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmesini hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşabilmek için de akıllı, çevreci ve sürdürülebilir çözümler sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

BAKAN VARANK: 'BU GİBİ DÖNEMLERDE VİZYONER İŞLERE ODAKLANILMALI'

Toplantıya video konferans aracılığıyla katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise sektördeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Varank, “Dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Bu dönemde hammadde ve ara malın tedarikindeki problemler ile artan petrol fiyatları küresel bir soruna dönüşmüş durumda. Jeopolitik sorunların ne kadarlık bir zaman dilimine yayılacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla arz yönlü küresel şokların süresi ve beraberinde getirebileceği hasarlara karşı dirençli olabilmek önem kazanıyor. Bu gibi dönemler Ar-Ge’ye, tasarıma ve vizyoner işlere odaklanmak için çok önemli fırsat pencereleri barındırıyor” diye konuştu.