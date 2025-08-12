Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Taylor Swift, yeni albümünü duyurdu

        Taylor Swift, yeni albümünü duyurdu

        Taylor Swift yeni albümü 'The Life of a Showgirl' 12'nci albüm olarak çıkacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 11:52 Güncelleme: 12.08.2025 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni albümünü duyurdu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift yeni albümü 'The Life of a Showgirl' 12'nci albüm olarak çıkacağını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

        Taylor Swift'in The 'Life of a Showgirl' adlı yeni çalışmasını, Travis ve Jason Kelce'nin New Heights podcast bölümünde yayınlanacak albümden bahsetmişti. Bölümde Swift, Travis ve Jason Kelce'e üzerinde TS (Taylor Swift) harfleri bulunan yeşil bir evrak çantası gösterirken; "Bu benim yeni albümüm, The Life of a Showgirl " ifadeleriyle hayranlarını mutlu etmişti.

        REKLAM

        35 yaşındaki Taylor Swift'in 12'nci albümüne ithafen şarkıcı, 12 Ağustos Salı günü ABD saati ile 00:12'de sosyal medyada paylaştı. Turuncu giysili 12 fotoğrafının yer aldığı bu paylaşımla müzikseverleri mutlu etti.

        Swift albüm kapağını gizli tutarken, şahsi web sitesinden bir kilit bulunan, bulanık turuncu ve yeşil bir kapak olduğu görünüyor.

        Hayranları, şimdiden Taylor Swift'in web sitesinden albüm, plak ve CD sürümlerinin ön siparişini veriyor.

        Albümün parça listesinin belli olmamasıyla birlikte çıkış tarihi de belli değil ancak web sitesinden verilen ön siparişlerin en geç 13 Ekim'de gönderileceği kesin olarak söylendi.

        Bir çok ödül kazanan Taylor Swift'in, en son yayınladığı albüm 'The Tortured Poets Department - TS The Eras Tour Setlist' idi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Taylor Swift

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ