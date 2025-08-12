Taylor Swift, yeni albümünü duyurdu

Ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift yeni albümü 'The Life of a Showgirl' 12'nci albüm olarak çıkacağını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Taylor Swift'in The 'Life of a Showgirl' adlı yeni çalışmasını, Travis ve Jason Kelce'nin New Heights podcast bölümünde yayınlanacak albümden bahsetmişti. Bölümde Swift, Travis ve Jason Kelce'e üzerinde TS (Taylor Swift) harfleri bulunan yeşil bir evrak çantası gösterirken; "Bu benim yeni albümüm, The Life of a Showgirl " ifadeleriyle hayranlarını mutlu etmişti.

35 yaşındaki Taylor Swift'in 12'nci albümüne ithafen şarkıcı, 12 Ağustos Salı günü ABD saati ile 00:12'de sosyal medyada paylaştı. Turuncu giysili 12 fotoğrafının yer aldığı bu paylaşımla müzikseverleri mutlu etti.

Swift albüm kapağını gizli tutarken, şahsi web sitesinden bir kilit bulunan, bulanık turuncu ve yeşil bir kapak olduğu görünüyor.

Hayranları, şimdiden Taylor Swift'in web sitesinden albüm, plak ve CD sürümlerinin ön siparişini veriyor.

Albümün parça listesinin belli olmamasıyla birlikte çıkış tarihi de belli değil ancak web sitesinden verilen ön siparişlerin en geç 13 Ekim'de gönderileceği kesin olarak söylendi.

Bir çok ödül kazanan Taylor Swift'in, en son yayınladığı albüm 'The Tortured Poets Department - TS The Eras Tour Setlist' idi.