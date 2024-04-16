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        Haberler Magazin Taylor Swift'ten The Tortured Poets Department adlı yeni albüm: Instagram'dan Swift'e özel tasarım!

        Taylor Swift'ten yeni albüm: Instagram'dan Swift'e özel tasarım!

        Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, Instagram'da yeni albümü için geri sayım başlattı. Peki, yeni albüm ne zaman çıkacak ve hangi şarkıları içeriyor? İşte, sizin için The Tortured Poets Department adlı yeni albüme dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 13:51 Güncelleme: 16.04.2024 - 13:51
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        • 1

          Dünya çapında ünlü olan sanatçılardan birisi olan Grammy ödüllü Taylor Swift'in yeni albümü uzun zamandır hayranları tarafından merakla bekleniyor. Albümün 19 Nisan 2024 yılında geleceğini duyuran Swift, albümünün kapak görselini geçtiğimiz aylarda paylaştı. İşte, yeni albüme ait diğer detaylar...

        • 2

          INSTAGRAM'DAN SWIFT'E ÖZEL TASARIM

          Yeni albüm tarihi olan 19 Nisan'a sayılı günler kala, Swift'in Instagram hesabında yeni bir tasarıma gidildi. Albüme dair bir geri sayım oluşturuldu. Albümün çıkmasına ne kadar kaldığını merak eden hayranlar, Swift'in hesabına girip ekranı yukarıdan aşağıya çekebilir.

        • 3

          HAYRANLAR THREADS ÜZERİNDEN KONUŞABİLECEK

          Albüm hakkındaki düşüncelerini paylaşmak isteyen hayranlar, Instagram'ın verdiği bağlantı linkiyle Threads üzerinden konuşabilecekler. Ancak son gelen güncellemeyle beraber Threads ülkemizde 29 Nisan'dan sonra kullanılamayacak. Bu sebeple görüşlerini paylaşmak isteyen insanlar 29 Nisan'a kadar platforma erişim sağlayabilir.

        • 4

          ALBÜMDEKİ ŞARKILAR

          Taylor Swift, 6 Şubat 2024 yılında Instagram'dan yayınlandığı gönderisinde 19 Nisan'da çıkacak olan albümünü paylaştı. Fotoğrafın sağ tarafında The Tortured Poets Department adlı yeni albümdeki şarkıların adları şu şekilde yazıyor:

          1. “Fortnight” (feat. Post Malone)

          2. “The Tortured Poets Department”

          3. “My Boy Only Breaks His Favorite Toys”

          4. “Down Bad”

          5. “So Long, London”

          6. “But Daddy I Love Him”

          7. “Fresh Out the Slammer”

          8. “Florida!!!” (feat. Florence + the Machine)

          9. “Guilty as Sin?”

          10. “Who’s Afraid of Little Old Me?”

          11. “I Can Fix Him (No Really I Can)”

          12. “LOML”

          13. “I Can Do It With a Broken Heart”

          14. “The Smallest Man Who Ever Lived”

          15. “The Alchemy”

          16. ''Clara Bow''

        BURÇLAR

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