ALBÜMDEKİ ŞARKILAR

Taylor Swift, 6 Şubat 2024 yılında Instagram'dan yayınlandığı gönderisinde 19 Nisan'da çıkacak olan albümünü paylaştı. Fotoğrafın sağ tarafında The Tortured Poets Department adlı yeni albümdeki şarkıların adları şu şekilde yazıyor:

1. “Fortnight” (feat. Post Malone)

2. “The Tortured Poets Department”

3. “My Boy Only Breaks His Favorite Toys”

4. “Down Bad”

5. “So Long, London”

6. “But Daddy I Love Him”

7. “Fresh Out the Slammer”

8. “Florida!!!” (feat. Florence + the Machine)

9. “Guilty as Sin?”

10. “Who’s Afraid of Little Old Me?”

11. “I Can Fix Him (No Really I Can)”

12. “LOML”

13. “I Can Do It With a Broken Heart”

14. “The Smallest Man Who Ever Lived”

15. “The Alchemy”

16. ''Clara Bow''