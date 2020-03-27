"TAYLOR BAŞKAN OLMAYA LAYIK"

Şarkıcının sevenlerine yaptığı yardım sosyal medyada dikkat çekti. Bir Twitter kullanıcısı, "Taylor Swift, hayranlarına 3000 dolar verirken hükümet vatandaşlarına sadece 1200 dolar veriyor. Burada başkan olmaya layık bir kişi var" ifadelerini kullandı.