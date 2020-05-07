"NE KADAR MİNNET DUYDUĞUMU GÖSTERMEK İSTEDİM"

People'ın haberine göre şarkıcı mektubunda şunları yazdı:

Sana birkaç hediye yollamak ve senin için ne kadar minettar olduğumu göstermek istedim. İnsanlara yardım etmek için hayatını riske attığın ve insanların bunu ciddiye almaları mesajını yüksek sesle duyurduğun için sana ne kadar teşekkür etsem az...