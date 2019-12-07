Bunun iki taraf için de biraz zaman alabileceğini kabul eden ünlü yıldız, “Şunu söylemeye hakkımızın olması güzel bir şey; ‘Hey şunu bil diye söylüyorum, bizler kuluçka makinelerinden fazlasıyız’. Sadece 20’li yaşlarının ortasında ve bir kadın olduğu için birine bunu sormaya hakkın yok” dedi.