Taylor Swift'in yeni albüm imajı Mert Alaş'a emanet

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift, 12'nci stüdyo albümünü tanıttı. 35 yaşındaki şarkıcı, 'The Life Of A Showgirl' adlı yeni albümünün kapağını ve şarkı listesini paylaşırken, albümün çıkış tarihini 3 Ekim olarak açıkladı.

Swift'in albüm fotoğraflarını Türk fotoğrafçı Mert Alaş ve ortağı Marcus Piggot çekti. İkilinin tasarladığı albüm kapağında, Swift küvette suyun altında görülüyor.

Hayranları, bu albüm kapağının Swift'in bu zamana kadarki en seksi albüm kapağı olduğu şeklinde yorumlar yaptı.

Swift, 12 şarkılık yeni albüm haberini, erkek arkadaşı Travis Kelce ve onun kardeşi Jason'ın sunduğu 'New Heights' adlı podcast yayınında duyurdu.

Ünlü şarkıcı, en son 2024'te 'The Tortured Poets Department' adlı albümünü çıkarmış ve albüm büyük başarı yakalamıştı.