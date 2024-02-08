Geçtiğimiz günlerde Grammy Ödülleri'nde dördüncü kez 'Yılın Albümü' ödülünü alarak tarihe geçen Taylor Swift gündemden düşmüyor. Ünlü isimlerin özet jetlerinin uçuşlarını takip eden ve bunları sosyal medyada paylaşan Jack Sweeney adlı üniversite öğrencisi bu kez de Swift'in özet jetinin konumu paylaştı.